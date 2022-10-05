تقرير بريطاني: اتفاقية الدبيبة وتركيا خطيرة على استقرار المنطقة

قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، في تقرير إن التوترات قد تتصاعد في شرق المتوسط بعد أن وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية «متنازع عليها».

وبحسب التقرير البريطاني: “مصدر دبلوماسي لم يكشف عن هويته أكد أنه إذا حاولت تركيا إرسال سفن حفر إلى الجنوب من جزيرة كريت، فسيكون ذلك خطيرا للغاية على المنطقة واستقرارها، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم وقعت على أساس اتفاقية بين البلدين في 2019”.

وأضاف التقرير “بعض المراقبين لفتوا إلى أن تركيا تسعى لتنفيذ اتفاقية 2019 البحرية، حيث تم توقيع المذكرة الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من قيام مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بزيارة مفاجئة إلى إسطنبول”.

وذكر مدير برنامج الأبحاث التركي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سونر كاجابتاي، وفقا للموقع البريطاني: “ما حدث جزء من سياسة تركيا الأوسع في الشرق الأوسط، والتي تشعر بأنها محاصرة من قبل الخصوم القدامى”.

وفي حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال دبلوماسيون ومحللون بحسب «ميدل إيست آي»: “المرحلة التالية ستكون معرفة ما إذا كانت تركيا سترسل بالفعل سفن استكشاف إلى المياه جنوب جزيرة كريت وتبدأ الحفر في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان”.

وأوضح مدير الدراسات في معهد تحليل الأمن والدفاع بأثينا “زكريا ميتشاس” أن اليونان وتركيا على طريق الصراع، وهناك احتمال لاندلاع مواجهة عسكرية، والسبيل الوحيد لمنع ذلك هو تدخل الولايات المتحدة إذا كانوا يريدون حقا تجنب حدوث مثل هذا السيناريو.