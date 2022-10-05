«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»

قالت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن عددًا من أعضائها اجتمعوا، اليوم الأربعاء، بمقر بلدية طرابلس المركز مع تنسيقية الأحزاب والتي تضم ثمانية أحزاب.

وحسب بيان صادر عن الهيئة، ناقش «اللقاء آخر المستجدات السياسية والدستورية، والسبل الممكنة لاستكمال مراحل المسار الدستوري، بما من شأنه الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن».

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تنسيقية الأحزاب مم تتكون؟

وتشمل تنسيقية الأحزاب كلًا من أحزاب التغيير، وتحالف القوى الوطنية، والعدالة والـبـناء، والجبهة الوطنية، والعمل الوطني، وتيار يا بلادي، وليبيا النماء، وتكنوقراط ليبيا.

والتقى ممثلو الأحزاب الثمانية في 28 سبتمبر الماضي بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، وناقشوا أهمية وجود الأحزاب في المعادلات السياسية والحوارات الوطنية، لضمان تمثيل حقيقي للمكونات السياسية والتأسيس الصحيح للعبور إلى مرحلة مستقرة تقوم على أسسها دعائم الدولة المنشودة.