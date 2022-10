العرفي: منذ إلغاء قرار فتح السجل العقاري أصبح من الواضح أن هناك صراعًا ما بين الرئاسي وحكومته

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الرئاسي وحكومة عبد الحميد الدبيبة مختلفان في الأهداف والسياسات وأولوياتهم وفي كل شيء تقريبًا.

العرفي قال في تصريح لشبكة “لام”: إنه منذ إلغاء قرار فتح السجل العقاري أصبح من الواضح أن هناك صراعًا ما بين الرئاسي وحكومة الدبيبة.

وبيّن أن المنفي والدبيبة جمعتهم لغة المصالح وبالتالي ستفرقهم ذات اللغة.

