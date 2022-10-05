أوبك تستثني ليبيا وإيران من تخفيض الإنتاج اليومي

حضر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك لوزراء الأوبك وخارج الأوبك عبر تقنية الفيديو ، كما حضر القائم بالأعمال الليبي بفيينا الاجتماع ممثلاً عن السفير الليبي.

وتم خلال هذا الاجتماع تخفيض الإنتاج اليومي لمجموعة الأوبك وخارجها بواقع 2 مليون برميل يومياً موزعةً حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة مع استثناء دولة ليبيا وإيران من هذا التخفيض ، على أن يبدأ هذا التخفيض إبتداءً من شهر نوفمبر القادم 2022م.