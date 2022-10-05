ليبيا الان

أوبك تستثني ليبيا وإيران من تخفيض الإنتاج اليومي

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

حضر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك لوزراء الأوبك وخارج الأوبك عبر تقنية الفيديو ، كما حضر القائم بالأعمال الليبي بفيينا الاجتماع ممثلاً عن السفير الليبي.

وتم خلال هذا الاجتماع تخفيض الإنتاج اليومي لمجموعة الأوبك وخارجها بواقع 2 مليون برميل يومياً موزعةً حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة مع استثناء دولة ليبيا وإيران من هذا التخفيض ، على أن يبدأ هذا التخفيض إبتداءً من شهر نوفمبر القادم 2022م.

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منصة السبق الإعلامية

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