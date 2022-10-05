الصلابي: القرضاوي حرر المسلم المعاصر من هيمنة فتوى السلطان

زعم علي الصلابي، القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، أن يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لما يعرف «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذراع الدينية لجماعة الإخوان المسلمين، “حرر المسلم المعاصر من هيمنة فتوى السلطان”.

وقال «الصلابي»، في منشور عبر حساب على فيسبوك، “لقد أوضح الشيخ القرضاوي، من خلال كتبه التي كتبت بلغة عربية ميسرة، أن الإسلام هو دين الفطرة، وأنه جاء لسعادة الإنسان وتهذيب سلوكه وتيسير أمور حياته”. بحسب قوله.

وأشار إلى أن القرضاوي “قدم الجواب الشافي عن عالم الغيب، الذي احتارت البرية في كنه أسراره بلغة عربية قربته من عامة الناس، وساهم إلى جانب علماء آخرين في تحرير المسلم المعاصر من هيمنة فتوى السلطان التي احتكرت الدين على مدى عمر الدولة الوطنية الحديثة”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن “الشيخ القرضاوي كان داعية إلى الله عن علم ودراية، وبسلاح الكلمة الطيبة، التي استطاع من خلالها أن يصل إلى قلوب ملايين البشر في مختلف أصقاع العالم”. على حد قوله.