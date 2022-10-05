أداء القسم القانوني للمجلس التسييري الجديد لبلدية سوسة أمام وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا

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أدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي.

جاء ذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2022 الصادر عن الوزير، والذي ينص على إعادة تشكيل المجلس.

وجرت مراسم تأدية القسم بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، حيث التقى الضاوي برئيس المجلس التسييري الجديد لبلدية سوسة، نبيل محمد يوسف، وأعضاء المجلس، لإتمام عملية التسليم والاستلام .

وأكد الضاوي خلال مراسم أداء القسم إلى أهمية تمكين المجالس التسييرية من المشاركة في صناعة القرار، وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما أكد حرص الحكومة على دعم كافة المجالس البلدية لتذليل المختنقات التي تواجهها والارتقاء بمستوى خدماتها.