زيدان: مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي تؤكد سياسة الأمر الواقع التي تتبعها أنقرة مع ليبيا

ليبيا – قال فرج زيدان الكاتب والباحث السياسي إن الاتفاقية التي وقعتها حكومة تصريف الأعمال مع الجانب التركي تؤكد سياسة الأمر الواقع التي تتبعها أنقرة مع الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن ما حدث يؤكد وجود صفقة بين الدبيبة مع تركيا.

زيدان وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي يبث على قناة “الغد”، أشار إلى أن الأمر لا يتوقف عن التنقيب عن النفط والغاز فقط، وإنما سوف يتضمن وجودًا عسكريًا تركيًا في المياه، ما يشكل خطورة على الأمن القومي الليبي، ويخالف خارطة الطريق، التي تمنع حكومة الدبيبة من إبرام اتفاقيات مع أي أطراف خارجية.

وقال زيدان: إن عبد الحميد الدبيبة فاقد للشرعية ويسعى للبقاء في منصبه بدعم تركي واضح. مشيرًا إلى أن تركيا تسعى لتطويق اليونان من خلال هذا التواجد في المياه الإقليمية، واستخدام ليبيا كورقة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى.

