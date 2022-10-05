الخارجية الألمانية: لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة

الوطن|متابعة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر أن المذكرة التي وقعتها تركيا مع الحكومة منتهية الولاية ليس لها أثر قانوني.

وأضاف برغر في تصريحاتٍ صحفية “أحد مبادئ القانون الدولي هو أنه لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة“، مشيرًا إلى ” في هذه الحالة، إذا دخلت دولتان في اتفاقية على حساب اليونان، فعندئذٍ في جميع الحالات، لا تكون اليونان ملزمة بها، وبهذا المعنى، ليس لها أي تأثير قانوني”.

وأتبع المتحدث باسم الخارجية الألمانية: “سيتعين العودة إلى القضية بعد إجراء تقييم مفصل للخطوة الأخيرة”، لكنه لفت أيضًا إلى أنه كمبدأ عام للقانون، فلا يمكن للطرفين الاتفاق على أن شيئًا ما يخصهما وليس لطرف ثالث“.

وأكمل برغر: “من مبادئ القانون الدولي أن الدول لا تستطيع إجراء معاملات مع بعضها البعض على حساب أطراف ثالثة، ونحن نعلم هذا أيضًا من القانون المدني”، مؤكدًا أن مبدأ عدم تمكن دولتين من الدخول في اتفاق على حساب دولة ثالثة ينطبق أيضًا في القانون الدولي.