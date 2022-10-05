عقيلة لـ«الجامعة العربية»: خارطة الطريق تمنع حكومة الدبيبة من إقامة أي اتفاقيات

خاطب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جامعة الدول العربية، بشأن بُطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة الدبيبة المؤقتة، مشيرا إلى عدم وجود أي أثر قانوني لها، وعدم إلزامها للدولة الليبية، وكأنها لم تكن.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان صادر عنه: “رئيس البرلمان أكد للجامعة العربية، أن خارطة الطريق تمنع حكومة الدبيبة من إقامة أي اتفاقيات جديدة أو النظر في اتفاقات سابقة”.

وأضاف عقيلة، وفقا لما صرح به بليحق “هذه الحكومة لم تكن وحدة وطنية وقد فرقت الليبيين ولم تجمعهم، وانتهت ولايتها وسُحبت منها الثقة، فقد ارتمت في أحضان المليشيات وأنفقت عليها قوت الشعب وعرقلت الانتخابات”.

وتابع “هذه الحكومة فشلت في إيجاد حل للاشتباكات بين المليشيات والعصابات التابعة لها في طرابلس، فقد قتل 40 مواطنًا في اشتباكات مليشيات الحكومة في طرابلس يوم 27 أغسطس الماضي، وفسادها في تقرير المحاسبة غير مسبوق”.

واستطرد “استمرار هذه الحكومة يعيق الانتخابات ويهدد بعودة الصراع المسلح ويزيد من الانقسام والفساد والمعاناة، ونأمل تعميم الخطاب على الدول الأعضاء في الجامعة العربية، والتأكيد على أن حكومة فتحي باشاغا، هي الحكومة المعترف بها، طبقًا لقرارات مجلس النواب”.