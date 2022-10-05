«المركزي»: 89.7 مليار دينار إيرادات و67.2 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 89.7 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، مقابل إنفاق 67.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

إجمالي الإيرادات

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 9.5 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 787 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 146 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 115 مليونًا، وإيرادات أخرى 584 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

– بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط والإتاوات من يناير إلى سبتمبر

– بيانات المركزي: 22.5 مليار دينار فائض الميزانية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر