الدبيبة يوجه خطابا للسايح تضمن عدة مطالب بشأن إجراء الانتخابات

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دعا، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إلى اتخاذ عدة إجراءات استعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجه الدبيبة خطابا إلى السايح يدعوه إلى فتح سجل الناخبين لتحديت بياناته وتسجيل من لم يقم بالتسجيل في السابق، وكذلك إضافة من بلغ عمره السن القانونية مع نهاية العام الجاري.

ودعا الدبيبة السايح إلى الاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية، وإعلام الرأي العام المحلي بالتطورات في هذا الشأن.

وطالب الدبيبة بالنظر في مقترح قانون الانتخابات المعد من قبل “لجنة عودة الأمانة للشعب”، المحال إلى المفوضية بتاريخ 06 يوليو 2022.

ولجنة “عودة الأمانة للشعب” هي لجنة شكلها الدبيبة لإعداد مقترح لقانون الانتخابات.

وطالب الدبيبة السايح، بالاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحقا، واستعداد الحكومة التام لذلك.

ودعا الدبيبة السايح، التخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم وباقي القطاعات المعنية في الجهوزية الكاملة، وذلك وقف تاريخ يحدد من قبل المفوضية.

كما دعاه إلى التعاون مع قناة ليبيا الوطنية وما وضعته من خطة لإتاحة الفرصة للمرشحين لعرض رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابي.