معزب: مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا خطوة في الوقت الصحيح

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب الموالي بشدة لتركيا أن مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا، خطوةٌ في الوقت الصحيح، للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع أسعاها عالميًّا.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” قال: “إن المذكرة ستعود بالنفع على البلاد، لوجود مخزون كبير من النفط والغاز برا وبحرا، يتطلب استكشافه واستثماره”.

وأضاف: “لا أرى سببًا مقنعًا للجدل المُثار بشأن المذكرة، خصوصًا أنها قابلة للمراجعة، أو حتى الإلغاء بعد 3 أشهر من إخطار الجانب التركي”.

وواصل معزب حديثه: “لا شأن لمصر أو أي دولة أخرى بما تبرمه ليبيا من مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، فهو شأن داخلي بحت”.

معزب أشار إلى أن مصر وقعت مؤخرًا، قرابة 10 اتفاقيات نفطية مع شركات عالمية، فلمَ تُعارض الخطوة ذاتها لجارتها ليبيا باستثمار ثرواتها الهائلة.

