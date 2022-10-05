المقيرف: الكتاب المدرسي ليس مهمًا في العملية التعليمية

الوطن|رصد

عجز وزير التعليم بالحكومة منتهية الولاية موسى المقريف عن توفير الكتب المدرسية للطلبة في وقتها المناسب.

وخرج المقريف في تصريحاتٍ صحفية لتبرير فشله وفشل الحكومة المنتهية في توفير الكتاب المدرسي للطلبة يؤكد خلالها أن الكتب المدرسية ليست عاملًا من عوامل العملية التعليمية.

وأضاف وزير التعليم منتهي الولاية في تبريراته، أن العملية التعليمية في العالم أصبحت إلكترونية، مؤكدًا أن الكتاب ليس مهم كما كان سابقًا، متحججًا بأنه يجب على ليبيا مواكبة العملية التعليمية الحديثة.