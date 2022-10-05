الهنقاري: تركيا أعادت لنا مياهنا الاقتصادية ومن الواجب منحها حق التنقيب فيها

زعم المحلل السياسي لقنوات الإخوان محمد الهنقاري، أن تركيا أرجعت إلى ليبيا مياهها الاقتصادية، داعيا إلى رد جميلها بمنحها حق التنقيب في تلك المنطقة.

وقال الهنقاري في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “المياه البحرية الاقتصادية اعتبروها ورثة ضائعة ومنسية ما عندنا قدرة على السيطرة عليها منذ سنة 1952، وأرجعتها تركيا بالقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية”، بحسب تعبيره.

وأضاف: “ومن الواجب رد الجميل، ومنحها هي الأولى في امتيازات التنقيب والاستخراج، وفق قانون النفط الليبي لسنة 1955م”، وفق ادعائه.

وتابع: “على فكرة ليبيا لن تدفع دولارا واحدا، وتكاليف الحفر على المستثمر التركي وتبدأ الإيرادات حسب النسبة المتفق عليها إلى الجانب الليبي، مثل النسب المعمول بها حاليا مع الشركات النفطية الأجنبية تبدأ من 51٪ إلى الحكومة الليبية”، بحسب زعمه.