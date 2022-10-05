الدبيبة يطلب من السايح النظر في قانون الانتخابات المعدّ من لجنته

طلب عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، من عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النظر في في مقترح قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة “عودة الأمانة للشعب” المشكلة بقرار منه.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للعمل على الانتقال بسرعة من المرحلة المؤقتة إلى المرحلة الدائمة المبنية على الشرعية الانتخابية

كما دعا “الدبيبة” “السائح” إلى فتح سجل الناخبين لتحديث بياناته وتسجيل من لم يُسجل سابقا، وإضافة من بلغ السن القانونية مع نهاية العام الجاري، وذلك وفق خطاب رسمي نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبر فيسبوك.

وطالب مفوضية الانتخابات بالاستمرار في عملية تدقيق سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل إعلان القوائم الانتخابية، والنظر في مقترح قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة عودة الأمانة للشعب.

كما دعا أيضا إلى بدء الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وفقا لما هو ثابت في القوانين الانتخابية وتأجيل ما يتوقع تغييره بحسب القانون لوقت لاحق والتخطيط لإجراء يوم محاكاة انتخابية مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم وباقي القطاعات المعنية بحسب ماجاء في نص الخطاب