ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن ما أعلنه المجلس الرئاسي حول عدم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومات إلا باعتمادها من المجالس التشريعية تم التصريح به مسبقًا والتشديد على تطبيقه.

الصول أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن مجلس النواب يؤيد إبرام الاتفاقيات والتعاون بين الدول إذا كانت تصب في مصلحة الشعب الليبي ومستقبل البلاد.

وأعرب عن استنكاره ما جاء في تصريح وزير خارجية الدبيبة بالموافقة على الاتفاقية ووصفها بأنها لمصلحة الليبيين دون الاطلاع عليها.

وشدد على أن حكومة الدبيبة حكومة منتهية الولاية ولا يعتد حتى بقراراتها الداخلية وليس إبرام الاتفاقيات الخارجية والعلاقات بين الدول.

Shares

The post الصول: مذكرات التفاهم بين الحكومات لا تمر إلا باعتمادها من المجالس التشريعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية