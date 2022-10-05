ليبيا الان

الصول: مذكرات التفاهم بين الحكومات لا تمر إلا باعتمادها من المجالس التشريعية

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن ما أعلنه المجلس الرئاسي حول عدم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومات إلا باعتمادها من المجالس التشريعية تم التصريح به مسبقًا والتشديد على تطبيقه.

الصول أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن مجلس النواب يؤيد إبرام الاتفاقيات والتعاون بين الدول إذا كانت تصب في مصلحة الشعب الليبي ومستقبل البلاد.

وأعرب عن استنكاره ما جاء في تصريح وزير خارجية الدبيبة بالموافقة على الاتفاقية ووصفها بأنها لمصلحة الليبيين دون الاطلاع عليها.

وشدد على أن حكومة الدبيبة حكومة منتهية الولاية ولا يعتد حتى بقراراتها الداخلية وليس إبرام الاتفاقيات الخارجية والعلاقات بين الدول.

Shares




The post الصول: مذكرات التفاهم بين الحكومات لا تمر إلا باعتمادها من المجالس التشريعية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك