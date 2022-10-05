المجلس الرئاسي يستقبل وزير المجاهدين الجزائري

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، الأربعاء وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري العيد ربيقة، رفقة السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، بحضور وزير الداخلية بدر الدين التومي، وذلك على هامش فعاليات إحياء الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية.

ونقل الوزير الجزائري للمجلس الرئاسي في بداية الاجتماع، تحيات رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد تبون، والشعب الجزائري، معبرًا عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار المنفي خلال اللقاء، أن ذكرى معركة إيسين تُعد تخليدًا للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن إحيائها إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين، وبدور الشعب الليبي في دعم الثورة الجزائرية.