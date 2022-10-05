الخارجية الألمانية: اتفاقية تركيا وحكومة الدبيبة ليس لها أثر قانوني

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، على المذكرة التي وقعتها تركيا مع حكومة الوحدة المؤقتة، قائلا إن أحد مبادئ القانون الدولي هو أنه لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة.

وأشار برغر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أنه “في هذه الحالة، إذا دخلت دولتان في اتفاقية على حساب اليونان، فعندئذٍ في جميع الحالات، لا تكون اليونان ملزمة بها، وبهذا المعنى، ليس لها أي تأثير قانوني”.

وأضاف المتحدث الألماني: “سيتعين العودة إلى القضية بعد إجراء تقييم مفصل للخطوة الأخيرة”، لكنه أشار أيضًا إلى أنه كمبدأ عام للقانون “لا يمكن للطرفين الاتفاق على أن شيئًا ما يخصهما وليس لطرف ثالث”.

وتابع برغر: “من مبادئ القانون الدولي أن الدول لا تستطيع إجراء معاملات مع بعضها البعض على حساب أطراف ثالثة، ونحن نعلم هذا أيضًا من القانون المدني”، مضيفًا أن مبدأ عدم تمكن دولتين من الدخول في اتفاق على حساب دولة ثالثة ينطبق أيضًا في القانون الدولي.