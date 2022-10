ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عز الدين قويرب أن توقيت ترسيم الحدود استغلته تركيا لتمرير الاتفاقية الأمنية والعسكرية لتوسيع النفوذ، وهو سبب الاعتراض المحلي عليها لربطهما ببعض.

قويرب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه لذلك كان هنالك معارضة داخلية وإقليمية طبيعية، لأن الطرف التركي تعمد الإضرار بمصالح آخرين ووضع ليبيا في أتون صراع دولي وحالة تنافس شديدة حفزت كل الآخرين على التدخل علنًا بدون ضابط، وألحقت بالبلاد ضررًا أكبر من المصالح التي قد تجلبها.

وأشار إلى أن الحكومات الليبية أساسًا في المرحلة الانتقالية لم يسمح لها القانون والاتفاق السياسي بترتيب أي التزامات طويلة الأمد وليست من أولويات المرحلة.

ولفت إلى أن حالة الضعف التي مرت وتمر بها الدولة الليبية لن تجعلها ندًا حقيقيًا في أي مرحلة من مراحل التفاوض، خاصة أن السلطات المحلية كانت وما زالت تتصرف وهي مدفوعة بخطر الانقسام وتأكيد شرعية وجودها وليست مدفوعة بالبحث عن المصلحة الخالصة للبلاد.

Shares

The post قويرب: الطرف التركي تعمد وضع ليبيا في أتون صراع دولي وحالة تنافس شديدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية