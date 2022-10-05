“تجمّع طرابلس”: ندعم إلزام مجلس الأمن للأطراف الليبية بإجراء الانتخابات

الوطن/ رصد

أكد تجمّع “أهالي وسكّان طرابلس الكبرى”، دعمهم للمبادرة الوطنية التي ستتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال التجمّع في بيان حصلت “الوطن” على نسخة منه، إن التجمع يدعم إلزام الأطراف المعنية في البلاد بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية عام 2022، وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاقات السابقة للتي رعتها الأمم المتحدة وصادقت عليها الدول الفاعلة.

وأضاف أن تلك الاتفاقات تتمثّل بالإضافة إلى الانتخابات، بدعم تنفيذ بنود أعمال لجنة 5+5 المتمثلة في توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة من البلاد، وتوحيد المؤسسة المصرفية، وتحقيق المصالحة الوطنية.