بمشاركة جزائرية.. المنفي ينظم احتفالية بالذكرى الـ 65 لمعركة إيسين

أحيا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية، بحضور نائبي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وشارك في الاحتفال وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري “العيد ربيقة”، والسفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين”، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، وفق ما ذكره بيان للمجلس عبر فيسبوك.

وبدأ الاحتفال بافتتاح معرض خاص بالمخطوطات والصور والكتب، كمشاركة من المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وبعدها توجه الضيوف للقاعة لبدء مراسم إحياء الذكري الــ 65 لمعركة إيسين التاريخية، تخليداً للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الليبي والجزائري الشقيقين.

وألقى النائب بالمجلس، “موسى الكوني” كلمة المجلس الرئاسي، حيث أكد فيها على عمق العلاقة القوية التي تجمع الدولتين الجارتين الشقيقتين.

بدوره أثنى وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري “العيد ربيقة”، في كلمته بالمناسبة على العلاقة الأخوية بين الليبيين والجزائريين، مثمناً الدور الليبي الذي كان داعماً للثورة الجزائرية.