المركزي: حجم الإنفاق الحكومي في ليبيا بلغ 67.2 مليار خلال 9 أشهر

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، اليوم الأربعاء، عن الإيراد والإنفاق لكافة القطاعات والجهات التابعة له.

وأوضح المركزي، في بيانه، أن حجم الإنفاق في ليبيا خلال تسعة أشهر بلغ 67.2 مليار دينار ليبي مقابل 89.7 مليار دينار حجم الإيرادات.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي، وفق البيان، خلال هذه الفترة حوالي 67.2 مليار دينار منها 32.2 مليارا خصصت لباب المرتبات وقرابة 12.6 مليار دينار لباب الدعم ومبلغ 6.9 مليارا للنفقات التسييرية و378 مليونا للتنمية إضافة لمبلغ 15.2 مليار دينار خصص كميزانية استثنائية.