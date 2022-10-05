ليبيا الان

وزير خارجية اليونان: سعداء بالتنديد الدولي بالاتفاقية التركية مع حكومة “الدبيبة”

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أعرب وزير الخارحية اليوناني نيكوس ديندياس، عن سروره وتأييده للتنديد الصادر عن كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر، إزاء الاتفاقية التركية مع الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال ديندياس عبر “تويتر”: “نحن سعداء برؤية أن “خرجوا علنًا للتنديد” بالممارسات، وأكدوا أن إدارة طرابلس الحالية ليس لديها تفويض لتوقيع الاتفاقيات الدولية.. مذكرات التفاهم غير قانونية وباطلة”.

ووقّعت الحكومة منتهية الولاية منذ يومين، مذكرة تفاهم ليبية تركية، في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار جدلا محليًّا ودوليًّا وإقليميًّا.

الوسوم

#الاتحاد الأوروبي #اليونان الاتفاقية التركية تركيا خارجية اليونان ليبيا مصر نيكوس ديندياس

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك