ألمانيا والجزائر يبحثان ضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا عبر الانتخابات

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك شتاينما ضرورة إيجاد حلول سلمية في ليبيا، تكون عبر الانتخابات.

كما بحث الزعيمان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع في منطقة الساحل، وذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وتلقى تبون مكالمة هاتفية من نظيره الألماني، هنأه فيها بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر، معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

وتناول الرئيسان سبل تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها إلى كل المجالات وتكثيف الاستثمار في كل الميادين، ولا سيّما الطاقة، والطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، البناء، التبادل الثقافي، التعاون الصحي، ومنه إنجاز المستشفى الجزائري القطري الألماني، كما اتفق قائدا البلدين على ضرورة عقد اللجنة المشتركة للتعاون، في أقرب وقت ممكن.

وعبر الرئيس الألماني عن تأييد ألمانيا ومساندتها لدور المبعوث الأممي، إلى الصحراء الغربية، شاكرا دور الجزائر في تثبيت السلم والاستقرار، في المنطقة وفي عموم إفريقيا.