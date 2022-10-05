الدبيبة: لسنا ملزمين بعرض بنود الاتفاقية مع تركيا… ومَن يُعارض “يحرث في البحر”

الوطن / متابعات

قال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، إن الجهات والأطراف غير الموافقة على اتفاقية حكومته مع تركيا “تحرث في البحر”.

وأكد الدبيبة في كلمة له بثتها منصة حكومتنا، أن حكومته ستستمرّ في توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى، مضيفًا: “لا يهمنا رأي أي دولة في الاتفاقية التي وقعناها مع تركيا، وما يهمني فقط رأي الشعب الليبي”.

وبرّر الدبيبة قيام حكومته بتوقيع الاتفاقية، باستغراق دراستها عامًا كاملًا تجنّبًا للوقوع في الأخطاء، نافيًا وجود ما يُلزم بعرض بنودها على العلن، وفق تعبيره.

ولوّح الدبيبة باللجوء للقضاء العالمي لحل المشكلات التي تواجهها ليبيا مع عدة دول، معتبراً أن الاتفاقية التركية ستعزز استكشاف الثروات النفطية في المياه الإقليمية الليبية.

وأضاف: “سنعقد اتفاقات مع دول عدة في مجال الطاقة ولا نهتم لمعارضة دول لمذكرة التعاون مع تركيا، والمذكرة التركية تنص على تبادل المعلومات والخبرات من خلال تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص”.

وتابع: “المادة الأولى من المذكرة تنص على تعزيز التعاون التقني والمهني والتجاري في مجال الهيدروكروبونات بين البلدين”.