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العرفي: اتفاقية الدبيبة وتركيا تحتاج إلى اعتماد مجلسي النواب والدولة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أيد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي موقف المجلس الرئاسي بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا.

وقال العرفي في تصريحات صحفية: “نؤيد موقف المجلس الرئاسي بشأن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا، بشأن أحقية الإشراف عليها وأن تعتمد من مجلسي النواب والدولة”.

وكان المجلس الرئاسي شدد في بيان أمس الثلاثاء على أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور معه، لافتا إلى أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية وقوانين محلية تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب.

وقال المجلس الرئاسي إن اجتهاد الحكومات عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يهدف إلى تعزيز التعاون، ودخول الاتفاقيات حيز التنفيذ يتطلب اعتمادها من المجالس التشريعية، مؤكدا أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبله.

 

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صحيفة الساعة 24

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