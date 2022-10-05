“المنقوش” تتلقّى اتصالاً هاتفيّاً من وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية

الوطن / متابعات

تلقّت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية “نجلاء المنقوش”، اتصالاً هاتفياً من وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية “جيليان كيغان”، لمناقشة تطوّرات الأوضاع في ليبيا.

وقالت المنقوش خلال الاتصال، إنّ الحكومة باشرت تطبيق الخطوات المتخذة؛ للمضي قدماً نحو تمهيد الاستقرار السياسي، والوصول بليبيا إلى صناديق الاقتراع، وفق تعبيرها.

من جانبها أكّدت الوكيلة البريطانية دعم بلادها لخطوات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق وقاعدة دستورية صحيحة، معلنةً نيّتها زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن؛ للتعرف على البلاد والمؤسسات والوزارات الليبية في الحكومة منتهية الولاية.