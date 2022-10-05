وزارة شؤون الدبيبة تكذب ناطقها الرسمي: ننفي بشدة تصريحات عرقلة صرف منحة الزوجة والأولاد 

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ما نُسب إلى مدير مكتب الإعلام بالوزارة، من تصريحات بخصوص تعرقل منحة الزوجة والاولاد، وذلك وفق بيان للوزارة عبر صفحتها بفيسبوك.

وذكرت الوزارة، في بيانها، “ننفي بشدة ما نُسب إلى مدير مكتب الإعلام بالوزارة، من تصريحات بخصوص تعرقل منحة الزوجة والاولاد”.

وأضافت الوزارة أن “حكومة الوحدة الوطنية حريصة كل الحرص، على صرف كامل مستحقات مواطنيها كما وعدتهم وعودتهم دون تأخير، وعلى رأس ذلك منحة الزوجة والاولاد، التي استأنفت صرفها بعد توقف دام لسنين لعجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذها” ، وفق البيان.

يذكر أن الناطق باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد مسعود قال في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24”: “لم يصل إلينا بعدُ أي خبر بخصوص موعد إدراج منحة الأبناء عن الأشهر الستة (من أبريل إلى سبتمبر) لسنة 2022 في حسابات المواطنين”.