سليمان: الصّراع الغربي الروسي على الطاقة في ليبيا له تداعيات خطيرة على الوضع السياسي

الوطن / رصد

قال عضو مجلس الدولة ماما سليمان إنّ الصّراع الغربي الروسي على الطاقة في ليبيا له تداعيات خطيرة على الوضع السياسي في البلاد، وقد يدفع الحكومة الليبية إلى طباعة العملة في روسيا لتوفير الخدمات للمناطق الموالية لها وبالتالي انهيار الدينار الليبـي.

وأضاف سليمان أنّه من مصلحة روسيا إيقاف تصدير النفط في ليبيـا للضّغط على حلفاء أوكرانيا، ولا نستبعد أن تكون هي وراء الإقفالات الأخيرة ولكنّ حلفاءها بالداخل تعرّضوا لضغوطات من الدول الغربية أجبرتهم على الدخول في صفقة مع خصومهم وتعيين رئيس جديد للمؤسّسة الوطنية للنفط.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أنّ الغرب لا يهمّه إلاّ ملفّ الطاقة، وطالما يتدفق النفط فلن يهتموا كثيرا بحلّ الانسداد السياسي الحاصل الآن.