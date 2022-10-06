«المركزي»: توزيع 33 مليار دينار على فروع المصارف التجارية منذ بداية العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، توزيع مبلغ تجاوز 33 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

– 776 مليون دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال سبتمبر

– «المركزي»: استمرار تدني إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات

– «المركزي»: 89.7 مليار دينار إيرادات و67.2 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري

«المركزي»: إحالة 15.1 مليار دينار لمراقبات الخدمات المالية

وأشار المصرف إلى إحالة مبلغ 15.1 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 50% من إجمالي باب الرواتب، و29% من إجمالي الإنفاق.

وتشير البيانات إلى صرف 32.2 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، من إجمالي الإنفاق البالغ 67.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وقال «المركزي» إن الإنفاق الحكومي من إيرادات الدولة، جاء وفقًا لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود (12/1) من نفقات العام 2021 في الأبواب المتاح الصرف عليها.