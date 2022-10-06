زيدان: الدبيبة فاقد للشرعية ويسعى للبقاء بمنصبه بدعم تركي

الوطن / رصد

قال الكاتب والباحث السياسي، فرج زيدان، إن اتفاقية حكومة الدبيبة منتهية الولاية مع تركيا تؤكد سياسة الأمر الواقع التي تتبعها تركيا مع ليبيا، مؤكدا أن ما حدث يؤكد وجود صفقة بين الدبيبة مع تركيا.

وأضاف زيدان، أن الأمر لا يتوقف عن التنقيب عن النفط والغاز، فقط وإنما سوف يتضمن وجود عسكري تركي في المياه، ما يشكل خطورة على الأمن القومي الليبي، ويخالف خارطة الطريق، التي تمنع حكومة الدبيبة من إبرام اتفاقيات مع أي أطراف خارجية.

وأكد زيدان أن الدبيبة، فاقد للشرعية ويسعى للبقاء في منصبه بدعم تركي واضح، مشيرا إلى تركيا تسعى لتطويق اليونان من خلال هذا التواجد في المياه الإقليمية، واستخدام ليبيا كورقة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى.