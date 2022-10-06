المصرف المركزي: 89.7 مليار دينار إيرادات مقابل إنفاق 67.2 في 10 أشهر

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 89.7 مليار دينار منذ بداية العام الجاري، مقابل إنفاق 67.2 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية سبتمبر المنقضي، نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 9.5 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار، والضرائب 787 مليون دينار.

وبلغ إيراد الجمارك 146 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 146 مليونًا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 115 مليونًا، وإيرادات أخرى 584 مليونًا، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

أما بالنسبة للنفقات، فقد جاء الإنفاق على الباب الأول (الرواتب) 32.2 مليار دينار، وبلغ إنفاق الباب الثاني (النفقات التسييرية) 6.9 مليار دينار، والباب الثالث (التنمية) 378 مليون دينار، من ضمنها منح الطلبة التي أُحيلت إلى السفارات الليبية بالخارج، ومبلغ 144 مليونًا لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، والباب الرابع (الدعم) 12.6 مليار دينار، وصرف ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط بقيمة 15.2 مليار دينار، بينما لم يجرِ الإنفاق على الباب الخامس (الطوارئ).