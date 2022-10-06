مسعود السلامي: هناك حالة عامة من الاستياء إثر توقيع مذكرة التفاهم التركية

الوطن / رصد

قال أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، إنّ هناك حالة عامّة من الاستياء إثر توقيع ما أسماه بـ”مذكرة التفاهم” بين ليبيا وتركيا، مؤكّدًا أنّ الجهات الرّسمية لم توضّح كون الّذي تمّ عبارة عن اتفاقية أم مذكرة تفاهم.

وأكد السلامي أنّ هناك تذمّرًا كثيرًا في الفئات الشعبيّة بالداخل الليبي، مشيرًا إلى أنّ الفئات السياسية المتمثلة بالأحزاب وغيرها ما تزال تعيش ببرج عاجيّ وتحلم بالوصول إلى السلطة فقط، لكنّها لا “تغوص في عمق الموضوع ولا تشارك الليبيين همومهم” وفق قوله.