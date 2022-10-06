الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتوفير المناهج التعليمية وبدأ العام الدراسي الجديد

أخبارليبيا24

طالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة التربية والتعليم بسرعة العمل على توفير وتجهيز المناهج التعليمية بشكلٍ عاجل، وبدأ العام الدراسي.

وطالبت اللجنة في بيان لها، مكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق شامل في ملابسات تأجيل بداية العام الدراسي وتأخر طباعة و توريد الكتاب المدرسي.

وشددت اللجنة على ضرورة ضمان ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة في حق الطلاب، وذلك باعتبار هذه الواقعة تُمثل جريمة الإهمال في أداء الواجب ألحق الأذى والضرر بالمصلحة العامة للدولة والمواطنين.

وأوضحت اللجنة أن تأجيل بداية العام الدراسي تُشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة بوصف حق التعليم حق أساسي من حقوق المواطنة.

وأفادت أنّ إشكالية التأخر في توفير تأمين الكتاب المدرسي للطلاب ليست بحديثه، وهي متكررة كل سنة نتيجة الفساد الذي يشوب إدارة هذا الملف.

وذكرت أن هذا التأخير ما من شأنه أن يُشكل إشكالية تُعيق نجاح العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، ويُسهم في زيادة سوء النظام التعليمي، وتفاقم الظروف والمعاناة والصعاب والتحديات أمام الطلاب والطالبات.