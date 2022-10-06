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وزارة شباب الدبيبة تشارك في سفينة النيل للشباب العربي بمصر

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مشاركتها في فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، وذلك خلال الفترة من 4 – 15 أكتوبر القادم، بمشاركة ” مصر الدولة المضيفة – الجزائر – البحرين – الإمارات – اليمن – الأردن – السودان – فلسطين – الصومال “.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المشاركة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الخضراء وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب ، كما تنفذ جلسات حوارية وورش عمل في مجال التنمية الخضراء وعلاقتها بالمتغيرات المناخية .

وأوضحت أن خط سير الرحلة يبدأ من أسوان ثم الاقصر ثم قنا وباقي المحافظات التي تقع على ضفاف النيل وصولاً للقاهرة، ويتم زيارة المعالم الأثرية والسياحية بها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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