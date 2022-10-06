بوعرقوب: الاتفاقية البحرية جائت لخدمة مصالح تركيا والدبيبة

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب أن مشروع تحول تركيا إلى قوى دولية، سيقضي على الرئيس التركي رجب أردوغان سياسيًا من خلال الانتخابات التي ستعقد في يوليو القادم.

وأضاف بوعرقوب “أغلب مناوئين أردوغان المحليين والإقليميين والخارجيين يجهزون للإطاحة به“، مشيرًا إلى أن الأغلب في تركيا يريدون أن يعيدوها إلى دورها الإقليمي الفعّال والإيجابي، وبدون أي مشاكل وتدخلات في مشاكل لا تخص الدولة.

وأتبع المحلل السياسي أن المذكرة التي وقّعت بين تركيا والحكومة منتهية الولاية هي لخدمة مصالح تركيا أولًا، ومن ثم خدمة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.