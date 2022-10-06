التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب 

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب.

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشروع منحة الطلبة التي أقرها رئيس الحكومة في لقائه بالفاعليات الشبابية.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن بنود الاتفاقية تضمنت صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي.

وأوضحت الوزارة، أن البطاقة تمكن الطلبة القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.