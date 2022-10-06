القُنصل اليوناني ببنغازي: نحرص على مُواصلة العمل المُشترك في مُختلف المجالات

زار القُنصل اليوناني الجديد في بنغازي ستافروس فينيزيلويس، لديوان البلدية اليوم الأربعاء.

وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري بحضور مدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواوي ومدير مكتب مراسم بنغازي سامي البركي.

ورحب رئيس المجلس بستافروس في مدينة بنغازي، مٌؤكداً أهمية إستمرارية التعاون والتنسيق في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المُتعلقة بإعادة الإعمار والبُنية التحتية وفي المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية.

وأشار إلى تعاقد البلدية مع شركة “ليد للاستشارات الهندسية اليونانية” بشأن مشروع تحديث المُخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي.

كما تمت مُناقشة الإجراءات المُتعلقة بمنح التأشيرات والعمل على خط طيران مُباشر بعد استكمال المُتطلبات والإجراءات بالخصوص.

وأكد القُنصل اليوناني حرصه على مُواصلة العمل المُشترك في مُختلف المجالات، كما أثنى على حُسن الاستقبال.

وقال القنصل اليوناني إنه بصدد عقد لقاءات مع الغرفة التجارية بنغازي للعمل على تحقيق المنافع الاقتصادية للطرفين.