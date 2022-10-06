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الروياتي: الرخيصون أنصفهم التاريخ صوتًا وقلمًا وصورة.. فتجرعوا الآن كوكتيل الفساد والسرقة والبيع

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق الناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي على ما تشهده البلاد من أحداث في الفترة الأخيرة.

الروياتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “نصحنا وحاولنا، ولكنكم أبيتم واستكبرتم، تجرعوا الآن كوكتيل الفساد والسرقة والبيع، وتذوقوا طعم الذل والمهانة والإذلال”.

وأضاف الروياتي: “بقدر ما يُحزننا حال الوطن وبعض أهله بقدر ما يسعدنا ما وصل له حال الأغبياء والمتكبرين منهم، أما الرخيصون فالتاريخ أنصفكم صوتًا وقلمًا وصورة وبأسرع مما كنا نتوقع، فشكرا لدولة الحقراء”.

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صحيفة المرصد الليبية

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