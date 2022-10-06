البرلمان العربي: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

الوطن / رصد

دعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية، إلى وقف العنف وموجات التصعيد وحقن الدماء والعودة للحوار.

وأكّد البرلمان في بيان، على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، والتوصل إلى حلّ ليبي يحقق الاستقرار، معرباً عن تعازيه في ضحايا حادث صهريج “بنت بية”.

وطالب البيان بتكثيف جهود الدول العربية من أجل دعم المصالحة الوطنية ولم الشمل في ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت لتحقيق طموحات الشعب الليبي وتطلعاته.

وأبدى البيان دعمه لجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ومساعيها من أجل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وجدّد البيان رفضه التام لأية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية الليبية، داعيا الدول العربية إلى دعم جهود الاستقرار والتنمية وإعادة البناء، على اعتبار أن الأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وفق تعبيره.