المركزي: المبالغ المباعة للمصارف التجارية أكثر من 11 مليار دولار 

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كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس أن المبالغ المباعة للمصارف التجارية بلغ ما قيمته أكثر من 11 مليار دولار أمريكي.

وأضاف المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022 م أن إجمالي المبالغ المباعة من اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية لمصرف الإسلامي الليبي أكثر من 878 مليون دولار امريكي.

وذكر أن مصرف التضامن بلغت أكثر من 81 مليون دولار، ومصرف التجاري الوطني أكثر من 1 مليار دولار، والمصرف الليبي الخارجي أكثر من 263 مليون دولار، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أكثر من 768 مليون دولار، ومصرف الأمان للتجارة والاستثمار أكثر من 1 مليار دولار.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المبالغ المباعة من اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية لمصرف التجارة والتنمية بلغ أكثر من 6 مليون دولار، ومصرف الجمهورية أكثر من 1 مليار دولار، ومصرف الخليج الأول الليبي أكثر من 416 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ لمصرف السرايا بلغت أكثر من 324 مليون دولار، ومصرف الصحاري أكثر من 535 مليون دولار، مصرف المتوسط أكثر من 42 مليون دولار، مصرف النوران أكثر من 900 مليون دولار.

وأكد أن مصرف الواحة بلغ أكثر من 139 مليون دولار، ومصرف الوحدة أكثر من 801 مليون دولار، مصرف الوفاء أكثر من 118 مليون دولار، مصرف شمال أفريقيا أكثر من 299 مليون دولار، مصرف اليقين أكثر من 1 مليار دولار، مصرف الأندلس أكثر من 380 مليون دولار.