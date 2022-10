برودي: الأتراك والروس يقسمون ليبيا فيما بينهم

ليبيا – أجرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية الناطقة بالإنجليزية مقابلة مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق “رومانو برودي”.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المقتضب منها المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد شدد من خلالها “برودي” على وجوب حماية جيران إيطاليا من تأثير روسيا وتركيا.

وأضاف “برودي” إن الأتراك والروس يقسمون ليبيا فيما بينهم متسائلا عن شعور الناس في حال إيقانهم لعدم قدرة أوروبا على حمايتهم.

ترجمة المرصد – خاص

