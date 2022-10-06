الدغاري: الحلّ الوحيد للأزمة الاقتصادية في البلاد تكمن في جلب المستثمرين الأجانب

الوطن / رصد

رأى عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أنّ الحلّ الوحيد للأزمة الاقتصادية في البلاد تكمن في جلب المستثمرين من دول وجنسيات مختلفة في كافة المجالات بما لا يتعارض مع قوانين الاستثمار المحلي والأجنبي.

أضاف الدّغاري في تصريح صحافي أنّ الاستثمار المشترك أو المختلط وتطوير قوانينه يسهم في زيادة حجم الاستثمار ويتطلب من الحكومات ابتعادها عن الخلافات السياسية والصّراع على السّلطة التي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، موضحا أنّ المستثمر يحافظ على استثماراته من الفساد والنهب المستشري في البلاد ويساهم في نموّ الاقتصاد الوطني، وهو ما تتجه إليه الدول النامية على وجه الخصوص التي تعاني من أزمات اقتصادية.

وبيّن الدغاري أنّ النقص في موارد الدولة المالية يرجع إلى عمليات النهب والسّطو على المال العام والفساد، إضافة إلى انخفاض واردات النفط إلى أدنى مستوياتها بسبب الإغلاق المتكرّر للحقول والمواني النفطية والدّمار الذي لحق بالمنشآت النفطية نتيجة للحروب، ناهيك عن الانقسام المؤسّساتي الذي تعانيه البلاد في الوقت الراهن.