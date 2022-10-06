كلف متعاونًا سائقًا خاصًا واستأجر منزله..ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات وزير الرياضة 

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كشف ديوان المحاسبة في تقريره عن عام 2021 التجاوزات التي تم تسجيلها على وزارة الرياضة.

وأوضح الديوان أن الوزير (ع ع ت) قام بتاريخ 2021/3/23م بإصدار القرار رقم (6) لسنة 2021م بتكليف (ج س م) كمتعاون بوظيفة مرافق شـخصي لقيادة السيارة المخصـصـة للوزير بمكافأة قدرها 1500 دينار شهرياً.

وأضاف ديوان المحاسبة أن الوزير قام بتعلية المكافأة لاحقاً لتصبح 3000 دينار، فيما قام الوزير بتاريخ 2021/6/23م باستئجار منزل من نفس الشخص بمنطقة الدريبي بسعر 10,000 دينار، مما يشير الى ارتكاب حالة تعارض مصالح واضحة.

وأفاد تقرير ديوان المحاسبة أنه تم الصـرف بالتجاوز لـ (ال.م.ال)، حيث نص العقد بين الوزارة وبينه على صرف مكافأة شـهـريـة بمبلغ 2,000 دينار ويعمـل بـه لمدة 6 أشهر اعتباراً من 2021/03/01م إلى غاية 2021/08/31م، في حين أنه تم الصـرف عن خمسة أشهر ابتداء من شهر يناير إلى شهر مايو، وبالمخالفة لنص العقد المبرم.

وكشف التقرير أنه تمت الاستعانة بالمتعاونين للعمل بالوزارة، مع عدم تحديد اختصاصاتهم، حيث لوحظ من خلال أعمار البعض أن خبرتهم في مجال الوظيفة العامة لا تتجاوز سنوات معدودة، الأمر الذي يتنافى مع ما ذكر بالعقود، إضافة لضـعف مؤهلاتهم العلمية، مع عدم الحصـول على الموافقة من لجنة شؤون العاملين.