المنقوش: تلقيت اتصالا من وكيلة وزارة الخارجية البريطانية

تلقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش اتصالاً هاتفياً من وكيلة وزارة الخارجية البريطانية للشؤون الأفريقية “جيليان كيغان”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الطرفان ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحسب البيان، أكدت المنقوش خلال الاتصال على بدء الحكومة في تطبيق الخطوات المتخذة؛ للمضي قدماً نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولا لانتخابات وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتجنب أي سيناريوهات لا تحقق تطلعات الشعب الليبي.

من جانبها نقلت الوكيلة البريطانية “دعم ومساندة المملكة المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية؛ للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق وقاعدة دستورية صحيحة”، بحسب البيان.

كما أعلنت “جيليان كيغان” عن عزمها زيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن؛ للتعرف على البلاد والمؤسسات والوزارات الليبية في حكومة الوحدة الوطنية.

وهنأت المنقوش ، “جيليان” بمناسبة توليها منصبها الجديد، معبرة عن تطلع ليبيا للعمل مع بريطانيا لمواجهة التحديات المشتركة وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.