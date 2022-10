كاثمريني: اليونان بصدد تحضير ردها على اتفاقية الأتراك مع حكومة تصريف الأعمال

ليبيا – واكب تقريران إخباريان ردود فعل اليونان إزاء الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين حكومة تصريف الأعمال وتركيا المتاجلة لحقوق أثينا في البحر الأبيض المتوسط.

التقريران اللذان نشرتهما صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية وتابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد أكدا دراسة المسؤولين اليونانيين لردهم على توقيع الاتفاقية مع الاستمرار في إبلاغ الديبلوماسيين والمسؤولين الأجانب بهذا الشأن عبر لقاءات ديبلوماسية أجراها وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس”.

وأضاف التقريران إن اللقاءات كانت مع سفيري الصين وبريطانيا في اليونان فيما أطلع رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” وفدا من مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيس لجنة القوات المسلحة “آدم سميث” على وجهة نظر أثينا بشأن الاتفاقية.

وبحسب التقريرين قال “ميتسوتاكيس” للوفد إن اليونان لن تقبل التعدي على سيادتها أو حقوقها السيادية في وقت لا زالت فيه تركيا تتحدث بخطاب عدواني متطرف ومتصاعد بما في ذلك التشكيك في السيادة اليونانية على جزرها وهو أمر غير مقبول.

من جانبه أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية “جيانيس أويكونومو” بالقول:”تركيا لم تتلق سوى الرفض والتوصيات القوية لوضع حد لسياساتها هذه”.

ترجمة المرصد – خاص

