الدبيبة: الاتفاقية مع تركيا استغرقتنا عامًا كاملًا لدراستها ولايهمنا رأي أي دولة

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع تركيا استغرقتنا عاما كاملا لدراستها حتى لا نقع في الأخطاء.

وأوضح الدبيبة، أن المادة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون التقني والمهني والتجاري في مجال الهيدروكروبونات بين ليبيا وتركيا.

وأضاف رئيس الحكومة، أن المادة تشمل كذلك تبادل المعلومات والخبرات من خلال تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولفت الدبيبة إلى أن مذكرة التفاهم تبقى سارية 3 سنوات ويجوز إنهائها في أي وقت من أي طرف بمهلة 3 أشهر كتابيًا مسبقًا للطرف الآخر.

وأكد رئيس الحكومة، أن المذكرة تضمن للطرف الليبي إبرام الاتفاقيات والعقود مع الشركات التركية من أجل تحقيق العمليات البترولية

وقال الدبيبة :”لا يهمنا رأي أي دولة في الاتفاقية التي وقعناها مع تركيا والذي يهم فقط هو رأي الشعب الليبي”.

ولقت الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع تركيا رفضًا واسعًا محليا سواء على المستوى الشعبي وسياسيًا، كما لقت الاتفاقية رفضًا على المستوى الدولي والعربي.