المنفي: إحياء ذكرى معركة إيسين إنصاف لدور الليبيين في دعم الثورة الجزائرية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” ونائبا المجلس ” موسى الكوني ” و” عبدالله اللافي ” الأربعاء وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري “العيد ربيقة”، رفقة السفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين”.

وحضر اللقاء وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة بدر الدين التومي، وذلك على هامش فعاليات إحياء الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية.

ونقل الوزير الجزائري للمجلس الرئاسي خلال هذه المقابلة التي عقدت على هامش فعاليات إحياء الذكرى الـ 65 لمعركة إيسين التاريخية وحضرها وزير الداخلية المكلف ” بدر الدين التومي ” – تحيات رئيس الجمهورية الجزائري “عبدالمجيد تبون”، والشعب الجزائري، معبراً عن عمق العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي أن ذكرى معركة إيسين تُعد تخليداً للتاريخ النضالي المشترك بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن إحيائها إنصاف للعلاقات الأخوية بين الليبيين والجزائريين، وبدور الشعب الليبي في دعم الثورة الجزائرية. .