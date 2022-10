جهاز النهر: نحن بصدد بدء حملة واسعة تستهدف إزالة كل الوصلات غير الشرعية على خطوط وأنابيب النهر

ليبيا – قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال الناجمة عن الاعتداءات التي طالت آبارًا في يفرن وأجدابيا خلال اليومين الماضيين.

الساعدي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الاعتداء الواقع على المسار أجدابيا بنغازي بسيط.

وأكد على أنهم بصدد عقد اجتماع في أجدابيا لبدء حملة واسعة تستهدف إزالة كل الوصلات غير الشرعية على خطوط وأنابيب النهر.

