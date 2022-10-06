وزارة التربية والتعليم تعلن موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن موعد إعلان نَتِيجة شَهادة إتمام مَرحلة التَّعليم الثانوي بأقسَامِها العِلمي والأدَبي والدِّيني لِلعام الدِّراسي 2021 – 2022م، مؤكدةً أنه سَيتم إِعلَان نتيجة الشهادة الثانوية 2022 في ليبيا خِلال الأُسْبُوع القَادِم.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ان وَزِير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف” يُتابع مَع مُدير المَركز الوَطني للامتِحانات المُكلّف الأستاذ “محمود الفالي” جُهُود المَركز واستِعدادَاته لِلإعلَان عَن نَتائِج شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي بأقسامِها العِلمي والأدَبي والدِّيني، لِلعام الدِّراسي 2021 – 2022م

ووفقا للتقرير فقد أحَاط “الفالي” الوَزِير بأنَّ المَركز يَعكف الآن عَلى تنفِيذ التَّقرير النِّهائي الوَارِد مِن اللجنة العُليا الخَاص بدِراسَة تَقارِير مَصلحة التَّفتيش التَّربوي لِكل المَواد التي وَردت بشأنِها مُلاحظات، مُضيفاً أنَّ اللجان الفنِّية بالمَركز تَعمل عَلى مُتابعة إدخَالات أعمَال السنة مَع مُديرِي مَكاتب الاِمتحانات ومُديرِي المُؤسّسات التَّعليمية، إضافة إلَى تنفِيذ مَحاضِر الغِش، ومُتابعة رصد دَرجات اِمتحان مادة الإنشاء لِلقسم الأدبي والتّعبير للقسم العِلمي، مُوضحاً أنَّ اللجان بصدَد إتمام العَملِيات الفنِّية الخاصَّة بإصدَار النتائج.

وَفِي خِتام جَولته التَّفقُّدية، تابَع الوَزِير مَع اللجان الفنِّية جُهودها، مُوجهاً تَعلِيماته بِضَرورة تَكثِيف العمَل مِن أجل إنجَاز الأعْمَال بكفاءَة وَ وِفق جدول زَمَنِي وَاضح، دُونَما تَأخِير.